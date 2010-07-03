МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

МЧС России предупредило москвичей о сильном ветре в субботу, 29 июня, передает телеканал Москва 24. Его порывы могут достигать 19 метров в секунду.

В связи с непогодой автомобили рекомендуется парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходов просят обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

В городе ожидается облачная и дождливая погода. По словам синоптиков, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Из-за этого будет облачно, а местами пройдут дожди. Столбики термометров в Москве поднимутся максимум до 11–13 градусов тепла.

Сильные дожди в Москве сохранятся до субботнего вечера. В воскресенье в столице пройдут кратковременные дожди. Тепло вернется в столицу в начале июля.

Все выходные в Москве будет сохраняться умеренно-сильный северный ветер. Потом он постепенно поменяет направление на северо-западное. В воскресенье в столице потеплеет до +21 градуса, будет облачно с прояснением. В последний день июня могут пройти небольшие дожди.

Пришедшее в центральные районы России похолодание случается раз в 18 лет. 28 июня из-за сильного дождя в Москве на улицах работало более 1,1 тысячи сотрудников и 180 единиц техники Мосводостока. Они круглые сутки дежурили на дорогах столицы.

За прошедшие сутки в столичном регионе выпало более половины месячной нормы осадков. В Москве выпало 27 миллиметров осадков или 36% от месячной нормы, а в Подмосковье – до 40 миллиметров или 53%. Норма при этом составляет 75 миллиметров.

Из-за осадков произошло подтопление участка дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе.