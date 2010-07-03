Атмосферное давление в Москве побило рекорд 63-летней давности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Атмосферное давление в столице побило рекорд 1956 года, сообщает портал "Метеоновости".

63 года назад оно составило 732 миллиметра ртутного столба. Сегодня же в 6:00 показатели достигли 728,7 миллиметра ртутного столба, через три часа – 727,7 миллиметра ртутного столба.

Из-за перепадов давления самочувствие может ухудшиться, причем не только у метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специалисты рекомендуют ограничить физические нагрузки, не переутомляться, соблюдать режим труда и отдыха.

В период с 27 по 29 июня в Москве может выпасть больше половины месячной нормы осадков. 28 июня местами ожидаются сильный дождь и усиление ветра порывами 12–17 метров в секунду.

Желтый уровень погодной опасности продлен и на субботу. 29 июня станет самым холодным днем лета. Температура опустится ниже, чем в сентябрьские дни.

Свои машины горожан просят оставить дома. Из-за непогоды видимость ухудшается, так что, если выехать необходимо, нужно быть аккуратными. Следует также снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. Кроме того, водителей призвали не парковаться вблизи деревьев и рекламных щитов.

