Желтый уровень опасности продлен в столичном регионе из-за дождя и ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень опасности продлен в столичном регионе на 29 июня из-за дождя и ветра. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что погода начнет улучшаться уже в начале следующей недели. В понедельник, 1 июля, в столичном регионе будет около +20...+25 градусов. Во вторник температура воздуха может прогреться до +27 градусов. При этом местами ожидаются кратковременные дожди.

Накануне МЧС предупредило горожан и жителей Московской области о надвигающихся на столицу сильном дожде и ветре. До конца суток 28 июня в Москве местами ожидаются сильный дождь, усиление ветра порывами 12–17 метров в секунду.

Автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. В МЧС отметили, что парковаться лучше вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Из-за непогоды рестораторов попросили закрыть летние веранды.

В период с 27 по 29 июня в городе может выпасть свыше половины месячной нормы осадков. А атмосферное давление 28 июня может побить рекорд 63-летней давности. В последующие дни оно тоже будет низким и приблизится к норме лишь 30 июня.

