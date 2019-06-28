Синоптики рассказали, когда в Москве закончатся дожди

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сильные дожди в Москве сохранятся до субботнего вечера. В воскресенье в столице пройдут кратковременные дожди. Тепло вернется в столицу в начале июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

"В ближайшие сутки дождь сохранится. Интенсивность будет различаться, когда-то он будет сильнее, когда-то послабее. Только завтра ближе к вечеру дождь начнет ослабевать. Но в воскресенье циклон уйдет на восток, атмосферное давление будет интенсивно повышаться", – сказал Синенков.

Все выходные в Москве будет сохраняться умеренно-сильный северный ветер. Потом он постепенно поменяет направление на северо-западное. В воскресенье в столице потеплеет до +21 градуса, будет облачно с прояснением. В последний день июня могут пройти небольшие дожди.

С приходом июля воздух прогреется до плюс +22...+25 градусов.

28 июня из-за сильного дождя в Москве на улицах работает более 1,1 тысячи сотрудников и 180 единиц техники Мосводостока. Они круглые сутки дежурят на дорогах столицы. За два дня в городе выпало около 40% месячной нормы осадков (примерно 30 миллиметров).

Ранее сообщалось, что пришедшее в центральные районы России похолодание случается раз в 18 лет. МЧС предупредило о сильном дожде и ветре. Из-за осадков произошло подтопление участка дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе.

Очевидцы рассказали о подтоплении в Шереметьеве

В случае скопления воды можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу Мосводостока и оставить заявку на вызов бригады по телефону: +7 (495) 657-87-03.

Если затоплена территория около дома, можно обратиться в управу района, в префектуру округа и в единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53. Также можно подать жалобу через портал "Наш город" или позвонить на горячую линию Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ): +7 (499) 264-96-81.

