Более 180 единиц техники Мосводостока дежурит из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Более 1,1 тысячи сотрудников и 180 единиц техники Мосводостока круглосуточно дежурят на дорогах столицы из-за дождей, сообщает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что за два дня в городе выпало около 40% месячной нормы осадков – это около 30 миллиметров.

"Несмотря на продолжительный проливной дождь, который шел с разной интенсивностью, вода даже в сложных местах не застаивается", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пришедшее в центральные районы России похолодание случается раз в 18 лет. Накануне МЧС предупредило горожан о надвигающихся сильном дожде и ветре. До конца суток 28 июня в Москве местами ожидаются дождь, усиление ветра порывами 12–17 метров в секунду.

Из-за обильных осадков произошло подтопление участка дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. Также затопило Северный тоннель на Курской улице.

Москвичей предупредили о сильном дожде и ветре в пятницу

В случае обнаружения скопления воды можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу Мосводостока и оставить заявку на вызов бригады по телефону: +7 (495) 657-87-03.

Если затоплена территория около дома, то можно также обратиться в управу района, в префектуру округа и в единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53. Кроме того, можно подать жалобу через портал "Наш город" или позвонить на горячую линию Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ): +7 (499) 264-96-81.

Если вода скопилась и в подземных переходах, то следует обратиться в ГБУ "Гормост". Это можно сделать, позвонив по круглосуточному телефону диспетчерской: +7 (495) 632-58-46. В случае происшествий следует звонить по телефонам: 01, 101 и +7 (495) 637-22-22 (единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве).