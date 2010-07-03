Более половины месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за сутки

За прошедшие сутки в столичном регионе выпало более половины месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он уточнил, что в Москве выпало 27 миллиметров осадков или 36% от месячной нормы, а в Подмосковье – до 40 миллиметров или 53%. Норма при этом составляет 75 миллиметров.
Синоптик пообещал, что в субботу дожди продолжатся, однако выпадет не более 5 миллиметров осадков, передает РИА Новости.
Транспортный комплекс Москвы призвал жителей столицы быть внимательнее и осторожнее из-за неблагоприятной погоды и перекрытий движения.
"Сейчас на улице +10 градусов, дождь. Днем ожидается 11–13 градусов тепла, облачно и дождливо. Также в центре города ночью будут действовать перекрытия в связи с проведением XII московской международной "Велоночи". Будьте внимательны и осторожны на дорогах!", – говорится в сообщении.
Облачная и дождливая погода ожидается в Москве в субботу, 29 июня. По словам синоптиков, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Из-за этого будет облачно, а местами пройдут дожди. Столбики термометров в Москве поднимутся максимум до 11–13 градусов тепла.
Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами порывы будут достигать 13–18 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что сильные дожди в Москве сохранятся до субботнего вечера. В воскресенье в столице пройдут кратковременные дожди. Тепло вернется в столицу в начале июля.
Все выходные в Москве будет сохраняться умеренно-сильный северный ветер. Потом он постепенно поменяет направление на северо-западное. В воскресенье в столице потеплеет до +21 градуса, будет облачно с прояснением. В последний день июня могут пройти небольшие дожди.
28 июня из-за сильного дождя в Москве на улицах работало более 1,1 тысячи сотрудников и 180 единиц техники Мосводостока. Они круглые сутки дежурили на дорогах столицы. За два дня в городе выпало около 40% месячной нормы осадков (примерно 30 миллиметров).
Пришедшее в центральные районы России похолодание случается раз в 18 лет. МЧС предупредило о сильном дожде и ветре. Из-за осадков произошло подтопление участка дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе.
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