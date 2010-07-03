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Москва 24

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04:12

Синоптики пообещали возобновление купального сезона в Москве

общество погода

04:12

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в столице закончатся дожди.

По его словам, перспектива по погоде на следующую неделю позитивная. Уже в понедельник потеплеет до 26 градусов, а осадки заметно сократятся, передает "Вечерняя Москва".

Однако в среду и четверг под влиянием коротких дождей температура воздуха вновь опустится на 1–2 градуса. В пятницу вступит в силу скандинавский антициклон.

Будет много солнца, без осадков, сохранится комфортная температура воздуха с приятным легким северным ветром. Днем воздух прогреется до 28 градусов тепла.

Колебания атмосферного давления в течение следующей недели ожидаются незначительные. На самочувствии метеозависимых людей такие перепады никак не отразятся.

Тишковец указал, что летняя погода сохранится и в начале августа, что означает, что в акваториях прогреется вода.

"Поэтому можно сказать, что сорванный купальный сезон в Москве вновь возобновится", – сказал специалист.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее также заявил, что августовская температура в столице будет около и выше нормы.

В то же время синоптики подчеркнули, что дождливый июль является нормой для Москвы. Второй месяц лета по климату в регионе традиционно считается самым обильным на осадки.

В столице прогнозируют солнечную и теплую неделю

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