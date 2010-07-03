Высотный циклон сохранит влияние в Москве в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кратковременный дождь и до 22 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 20 июля.

Как сообщает портал "Метеоновости", высотный циклон, смещаясь на северо-восток, еще сохранит свое влияние в регионе. Максимальная температура воздуха – 17-22 градуса тепла.

Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Специалисты считают дождливый июль нормой для Москвы. Второй месяц лета по климату в регионе считается самым обильным на осадки.

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков ранее заявил, что летняя погода порадует москвичей только на следующей неделе.