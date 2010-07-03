МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в течение ближайших часов ожидаются сильный дождь, ветер и гроза. Экстренное предупреждение о непогоде опубликовано на сайте регионального управления МЧС.

"С 14 до 21 часа по городу местами ожидается гроза, сильный дождь, усиление ветра порывами до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Ранее в Гидрометцентре сообщили о продлении желтого уровня погодной опасности до 12:00 25 июля.

ЦОДД просит автомобилистов соблюдать осторожность на дороге.

"На улице снова дождь. Несильный, но осложнить дорожную ситуацию в час пик может. Так что включайте максимум осторожности, чтобы обойтись без мелких ДТП сегодня вечером. А если увидите сломанные светофоры или знаки, позвоните по 3210. Зачтется в транспортную карму", – говорится в Twitter-аккаунте ведомства.

В среду, 24 июля, атмосферное давление пониженное – 744 миллиметра ртутного столба. В ночь на 25 июля похолодает, температура может резко опуститься до +15 градусов.

Подобные перемены эксперты связывают с адвекцией холодного воздуха по периферии антициклона, который сформируется над Скандинавией. Ожидается, что прохладная погода сохранится до конца июля. На следующей неделе днем температура воздуха не будет превышать 14-15 градусов тепла.

Самый холодный день июня пришелся на 29 число. Тогда температура воздуха понизилась до +16 градусов.

