Облачная и дождливая погода ожидается в среду в столичном регионе

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Облачная с прояснениями погода ожидается сегодня в Москве. В некоторых районах может пройти небольшой дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 21-23 градусов тепла, по области до плюс 25 градусов. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду", – сообщили синоптики.

Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Синоптики отмечают, что несмотря на осадки, кислородный режим атмосферы будет благоприятным. Метеозависимые люди сегодня будут чувствовать себя хорошо.

Ранее сообщалось, что в начале следующей недели в столицу придет холодный арктический воздух. Из-за этого в Москве резко похолодает до плюс 15 градусов.