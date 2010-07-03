Россиян предупредили о снеге в европейской части страны

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В воскресенье, 28 июля, тропосферная ложбина из Арктики начнет быстро распространяться по всей европейской части России, оттесняя скандинавское тепло на запад.

На юге жара спадет и температура станет комфортной. В средней полосе России, от Кольского полуострова до Средней Волги, средняя суточная температура в начале следующей неделе не будет превышать 5 градусов. От побережья Белого моря до берегов Верхней Волги и Урала температура будет ниже нормы на 8-10 градусов.

Синоптики говорят, что масштабный холодный циклон будет кружить над европейской Россией несколько дней. Он будет удерживать прохладную погоду с дождями и облаками.

Весьма вероятно, что обширный холодный циклон будет кружить над европейской территорией в течение нескольких дней, удерживая прохладную погоду с облаками и дождями. такой прогноз сформулировал "Российской газете" завотделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Он отметил, что на северо-востоке европейской части России в выходные, 27-28 июля, не исключаются осадки в виде дождя и мокрого снега. По словам синоптика, снег в середине лета на севере не редкость.

Центральную Россию, в том числе московский регион, ультраполярное вторжение достигнет в воскресенье. Воздух начнет резко охлаждаться. Днем 28 июля в Москве будет +18...+23 градусов. В понедельник и вторник следующей недели, предварительно, прогнозируется до +13...+18 градусов.

По ночам к концу месяца в Центральной России будет всего около +8.

Метеорологи добавили, что в Москве самые низкие ночные температуры отмечались 29 июля 1916 года. Тогда было всего +5,6 градуса. Также 30 июля 2006 года было +7,6, а 31 июля 1971 года + 6,1.

Ранее московских водителей попросили парковать автомобили вдали от деревьев и шатких конструкций из-за грозы. ЦОДД попросил автомобилистов соблюдать осторожность на дороге из-за дождя в час пик. МЧС распространило экстренное предупреждение о том, что в Москве в ближайшие часы ожидаются сильный дождь, ветер и гроза. В Гидрометцентре сообщили о продлении желтого уровня погодной опасности до 12:00 25 июля.

