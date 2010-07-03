Водителей попросили не парковать автомобили под деревьями из-за грозы

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Столичных водителей попросили парковать автомобили вдали от деревьев и шатких конструкций из-за грозы, которая прогнозируется в среду, 24 июля.
"По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве ожидается гроза, дождь с усилением ветра до 15 метров в секунду. Будьте осторожны: не паркуйте машины под деревьями и шаткими конструкциями!" – говорится в сообщении "Московского паркинга" в Twitter.
Ранее Центр организации дорожного движения попросил автомобилистов соблюдать осторожность на дороге из-за дождя в час пик.
МЧС выпустило экстренное предупреждение о том, что в столице в ближайшие часы ожидаются сильный дождь, ветер и гроза.
Ранее в Гидрометцентре сообщили о продлении желтого уровня погодной опасности до 12:00 25 июля.
ЦОДД просит автомобилистов соблюдать осторожность на дороге.
В среду, 24 июля, атмосферное давление пониженное – 744 миллиметра ртутного столба. В ночь на 25 июля похолодает, температура может резко опуститься до +15 градусов.
Подобные перемены эксперты связывают с адвекцией холодного воздуха по периферии антициклона, который сформируется над Скандинавией. Ожидается, что прохладная погода сохранится до конца июля. На следующей неделе днем температура воздуха не будет превышать 14-15 градусов тепла.
Самый холодный день июня пришелся на 29 число. Тогда температура воздуха понизилась до +16 градусов.
"Климат-контроль": в столицу придет резкое похолодание
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