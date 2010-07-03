Последние дни июля станут самыми холодными с начала лета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В конце июля в Москве резко похолодает. Последние дни уходящего месяца будут наиболее холодными с начала лета.

"В этом году последние числа июля окажутся самыми холодными с начала лета. В последний раз столь интенсивное похолодание в конце центрального месяца лета наблюдалось в 1962 году. Аналогичное похолодание отмечается в июлях раз в семь лет, но, как правило, наблюдается в начале месяца", – сообщил портал "Метеоновости".

На следующей неделе в Москву придет арктический воздух. Он принесет с собой похолодание. Холоднее всего будет в понедельник и вторник. В это время температура точно не прогреется больше чем на +14...+15 градусов. В остальные дни прогнозируется до +20.

В эти выходные в Москве будет кратковременное потепление. В начале следующей недели синоптики прогнозируют "ультраполярное вторжение", из-за которого температура резко снизится.

В начале рабочей недели, с 29 июля, в отдельных районах Москвы будет до +10 градусов по ночам и не выше +15 градусов днем.

