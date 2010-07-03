Синоптики рассказали о холодном фронте в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Потепление в предстоящие выходные в столице будет кратковременным. Уже в начале следующей недели синоптики прогнозируют "ультраполярное вторжение в тыловой части циклона", которое повлечет за собой резкое снижение температуры.

"В пятницу и субботу ночью +14…+17 градусов, днем +26…+29 градусов, без осадков. Это самые высокие показатели месяца. На этом ставим жирную точку – больше таких температур не будет. С воскресенья будет прорываться холодный фронт", – цитирует RT специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

В начале рабочей недели в отдельных районах столицы прогнозируется до +10 градусов в ночные часы и не выше +15 градусов днем, что соответствует норме конца сентября.

"В Карском море открываются так называемые железные ворота, и к нам начнет стремительно проникать холодный арктический воздух. Показатели температуры будут соответствовать концу сентября – началу октября", – отмечает метеоролог.

По его словам, такое похолодание в центральном регионе страны случается раз в 50-100 лет. При этом в следующие выходные лето в Москву вновь вернется: ожидается до 22 градусов тепла.

Между тем аномальная жара в Европе продолжает бить рекорды. На большей части Франции объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики обещают +43 градуса. Из-за аномально высоких температур закрыты сотни школ, людям на улицах бесплатно раздают питьевую воду. Аналогичная ситуация и в соседней Бельгии. Там +39 градусов – температурный рекорд за 200 лет. В стране сократили рабочий день, а в офисах, где нет кондиционеров, обед продлили на три часа.

В Германии температура воздуха составит не менее +36 градусов. И раньше следующей недели существенного похолодания не прогнозируется. Туристы и местные жители в Португалии и Испании заполонили местные пляжи. Столбики термометров там перевалили за +40 градусов.

