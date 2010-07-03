Синоптики рассказали о холодном фронте в столице

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Потепление в предстоящие выходные в столице будет кратковременным. Уже в начале следующей недели синоптики прогнозируют "ультраполярное вторжение в тыловой части циклона", которое повлечет за собой резкое снижение температуры.
"В пятницу и субботу ночью +14…+17 градусов, днем +26…+29 градусов, без осадков. Это самые высокие показатели месяца. На этом ставим жирную точку – больше таких температур не будет. С воскресенья будет прорываться холодный фронт", – цитирует RT специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
В начале рабочей недели в отдельных районах столицы прогнозируется до +10 градусов в ночные часы и не выше +15 градусов днем, что соответствует норме конца сентября.
"В Карском море открываются так называемые железные ворота, и к нам начнет стремительно проникать холодный арктический воздух. Показатели температуры будут соответствовать концу сентября – началу октября", – отмечает метеоролог.
По его словам, такое похолодание в центральном регионе страны случается раз в 50-100 лет. При этом в следующие выходные лето в Москву вновь вернется: ожидается до 22 градусов тепла.
Между тем аномальная жара в Европе продолжает бить рекорды. На большей части Франции объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики обещают +43 градуса. Из-за аномально высоких температур закрыты сотни школ, людям на улицах бесплатно раздают питьевую воду. Аналогичная ситуация и в соседней Бельгии. Там +39 градусов – температурный рекорд за 200 лет. В стране сократили рабочий день, а в офисах, где нет кондиционеров, обед продлили на три часа.
В Германии температура воздуха составит не менее +36 градусов. И раньше следующей недели существенного похолодания не прогнозируется. Туристы и местные жители в Португалии и Испании заполонили местные пляжи. Столбики термометров там перевалили за +40 градусов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: