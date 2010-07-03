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Город

12:17

Бригады энергетиков в Москве привели в постоянную готовность из-за непогоды

город безопасность погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Энергетики компании "Россети Московский регион" готовы к непогоде в столичном регионе. К настоящему моменту 443 бригады привели в постоянную готовность. Об этом сообщает Агенство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.

На случай ухудшения погодных условий в постоянную готовность приведены более 2 тысяч сотрудников, 2,7 тысяч единиц спецтехники и резервные источники электроснабжения, которые позволят оперативно подключить потребителей в случае возможных технологических нарушений.

Ранее специалисты центра "Фобос" сообщили, что в течение недели в Москве ожидается неустойчивая погода с порывистым ветром, частыми перепадами давления и осадками в виде дождя и мокрого снега.

По словам синоптиков, понедельник, 28 октября, станет самым теплым днем недели, а затем похолодание начнет набирать обороты. Оно достигнет пика в середине недели, когда температурный режим вернется в рамки климатической нормы.

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