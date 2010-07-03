Нарушенное электроснабжение в Балашихе восстановлено

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Специалисты "Мособлэнерго" восстановили электроснабжение в Балашихе после падения дерева на линии электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства энергетики.

На время проведения ремонтных работ для включения социально значимых объектов было задействовано порядка десяти передвижных электростанций. В ночь на понедельник из-за сильного ветра упавшее дерево повредило линии электропередачи. В результате без света остались почти десять тысяч жителей города и 13 социально значимых объектов.

В середине октября в ТиНАО была открыта новая электроподстанция "Хованская" ПАО "МОЭСК". Она в два раза увеличивает мощности в целом энергетической инфраструктуры района. К ней также подключена крупнейшая в Москве клиника, которая находится в стадии завершения строительства первой очереди. По словам министра энергетики России, подстанция построена полностью на отечественных технологиях.

