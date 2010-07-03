16:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин и министр энергетики России Александр Новак участвовали в запуске новой электроподстанции "Хованская" ПАО "МОЭСК" ("Россети Московский регион"). Она стала самым крупным питающим центром ТиНАО.
"Сегодня вводится подстанция, которая по своей мощности равна половине всех мощностей, которые уже есть в ТиНАО. При этом уже полностью эти мощности зарезервированы и законтрактованы. Это говорит о большой инвестиционной привлекательности территории. Очень важно, что к этой подстанции подключена крупнейшая в Москве клиника, которая находится в стадии завершения строительства первой очереди. Без этой подстанции невозможно было бы строительство метрополитена, который придет в Троицк. Без этой подстанции невозможно комплексное развитие территории", – подчеркнул глава города.
По словам Новака, подстанция "Хованская" на 50% увеличивает мощности в целом энергетической инфраструктуры района. Он отметил, что подстанция построена полностью на отечественных технологиях, из отечественного оборудования.
"И самое главное, что уже при строительстве используются самые современные технологии: интеллектуальные, цифровые, что полностью соответствует стратегии развития электросетевого комплекса", – сказал Новак.
Собянин и Новак открыли крупнейшую электроподстанцию в ТиНАО
Строить электроподстанцию начали в марте 2018 года и закончили в сентябре 2019-го. Она находится южнее деревни Сосенки, вблизи примыкания к Калужскому шоссе автодороги на поселок Воскресенское.
Выбор этой площадки обеспечил подачу напряжения в центр нагрузок ТиНАО, максимально близко к основным точкам потребления, что снизит затраты на технологическое присоединение. Сравнительно небольшие внешние габариты и освоение подземного пространства позволили максимально эффективно использовать имеющийся земельный участок и выполнить благоустройство и озеленение прилегающей территории.
Мощность новой подстанции – 700 МВА, что делает ее самым крупным питающим центром ТиНАО. Ввод подстанции позволил существенно повысить надежность электроснабжения ТиНАО, а его суммарная мощность увеличилась почти на 50 процентов. Созданный резерв мощности обеспечит подключение новых потребителей в течение ближайших 15–20 лет.
С вводом "Хованской" решатся вопросы по снятию ограничения на присоединение к расположенным на территории ТиНАО подстанциям "Передельцы", "Теплый Стан", "Летово", "Десна", "Марьино", "Леоново" и "Троицкая". Подстанция укомплектована оборудованием, произведенным в России.
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