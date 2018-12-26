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17:57

Начал работать новый сервис для подачи заявок на подключение домов к сетям

мэр Москвы Сергей Собянин город общество ЖКХ

17:57

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве заработал новый сервис для подачи заявок на подключение новостроек к инженерным сетям. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге Twitter.

"Для застройщиков заработал новый сервис, через который можно подать единую заявку на подключение к инженерным сетям. Запрос и получение документов от органов власти проходит без участия заявителя", – сказано в сообщении мэра Москвы.

Собянин утвердил перечень сетевых организаций. В частности, онлайн-доступ открылся к услугам ряда организаций, в том числе "МОЭК", "МОЭСК", "Объединенная энергетическая компания", "Мосводоканал", "Мосгаз" и "Мособлгаз".

С 2015 года в Москве действует региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Выполняется до 15 видов работ. Проводится ремонт инженерных систем и элементов, ремонт систем дымоудаления и пожарного водопровода, внутреннего водостока, замена мусоропроводов и оконных блоков. С 2018 года в программу добавили ремонт подъездов.

мэр Москвы Сергей Собянин город общество ЖКХ

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