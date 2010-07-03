Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

02:14

Почти 600 подъездов отремонтировали по программе "Мой подъезд" в Балашихе

город благоустройство

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В подмосковной Балашихе с начала нынешнего года был произведен ремонт 550 подъездов в многоквартирных домах по программе "Мой подъезд". Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу администрации городского округа.

"С начала 2019 года в Балашихе мы отремонтировали 550 подъездов в многоквартирных домах по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева "Мой подъезд", – рассказал глава администрации городского округа Сергей Юров.

Он отметил, что всего в нынешнем году в Балашихе планируется закончить ремонт в 641 подъезде. Сейчас эти работы близки к завершению.

"Осмотрели подъезды. Убедились, что работы сделаны качественно и творчески", – добавил Юров.

В пресс-службе уточнили, что программа "Мой подъезд" реализуется в Московской области с 2017 года.

Ранее почти 120 подъездов отремонтировали в Южном Тушине. Обновление производилось по программе "Мой район". До конца года там планируется выполнить ремонт 146 подъездов.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика