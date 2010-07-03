Почти 600 подъездов отремонтировали по программе "Мой подъезд" в Балашихе

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В подмосковной Балашихе с начала нынешнего года был произведен ремонт 550 подъездов в многоквартирных домах по программе "Мой подъезд". Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу администрации городского округа.

"С начала 2019 года в Балашихе мы отремонтировали 550 подъездов в многоквартирных домах по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева "Мой подъезд", – рассказал глава администрации городского округа Сергей Юров.

Он отметил, что всего в нынешнем году в Балашихе планируется закончить ремонт в 641 подъезде. Сейчас эти работы близки к завершению.

"Осмотрели подъезды. Убедились, что работы сделаны качественно и творчески", – добавил Юров.

В пресс-службе уточнили, что программа "Мой подъезд" реализуется в Московской области с 2017 года.

Ранее почти 120 подъездов отремонтировали в Южном Тушине. Обновление производилось по программе "Мой район". До конца года там планируется выполнить ремонт 146 подъездов.