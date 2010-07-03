Почти 120 подъездов отремонтировали в Южном Тушино

Более 100 подъездов отремонтировали в Южном Тушино с начала нынешнего года в рамках программы "Мой район". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры Северо-Западного административного округа.
"В районе Южное Тушино с начала 2019 года в рамках программы "Мой район" выполнили планово-предупредительный ремонт 119 подъездов многоквартирных жилых домов", – сообщили в пресс-службе.
В ведомстве рассказали, что в рамках ремонта работники выполняют покраску стен, потолков, лестничных маршей, а также занимаются восстановлением напольного покрытия. Производится замена электропроводки и светильников.
"Всего за год в Южном Тушино планируется выполнить ремонт 146 подъездов", – подчеркнули в пресс-службе.
Ранее в Бабушкинском районе благоустроили дворы на двух улицах. На спортивных площадках установили тренажеры, также обновили детские городки.
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