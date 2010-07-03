В Бабушкинском районе благоустроили дворы на двух улицах

19:19
19:19
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Бабушкинском районе столицы благоустроили дворы домов на двух улицах, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
На спортивных площадках установили тренажеры, также обновили детские площадки.
"В Бабушкинском районе благоустроили дворы у домов по адресам: улица Менжинского, дом 23, корпус 1; улица Менжинского, дом 32, корпуса 2 и 3; Ленская улица, дом 28", – говорится в сообщении.
Глава управы Бабушкинского района Сергей Аганеев сообщил, что во дворе между корпусами 2 и 3 дома 32 на улице Менжинского заменили покрытие дорожек и сделали дополнительный тротуар. Также оборудовали зону отдыха, хоккейную коробку и площадку для игры в баскетбол.
На спортивной площадке во дворе установили новые тренажеры.
Во дворе дома 28 на Ленской улице обновили покрытие детской площадки. Там установили урны и скамейки. Кроме того, там поставили столы для пинг-понга и новый игровой комплекс для детей.
Ранее сообщалось, что в Головинском районе столицы завершены первые работы по благоустройству на деньги от платных парковок. Работы были запланированы по четырем адресам: во дворах улицы Флотская, Онежская, Конаковского проезда, а также в 3-м Лихачевском переулке.
В текущем году на благоустройство дворовых территорий столицы было направлено около 4,5 миллиарда рублей. Все эти деньги были собраны с платных парковок.
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