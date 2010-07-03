Работы по обустройству пяти спортивных зон начались в парке "Филатов луг"

09:53
09:53
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В парке "Филатов луг" в ТиНАО начали обустраивать новые спортивные площадки, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, общая площадь благоустройства составляет более 28 гектаров. Сейчас ведется устройство пяти спортивных зон общей площадью более 800 квадратных метров.
На 300 квадратных метрах появится комплекс из двух площадок для кардиотренировок. На другой площадке установят тренажеры, которые будут рассчитаны и на силовые тренировки. Также в парке появится площадка для игры в пляжный волейбол площадью около 200 квадратных метров. Рядом установят зрительские трибуны. Пятая площадка – поле из искусственной травы для мини-футбола.
Как заметил Бирюков, по окончании благоустройства местные жители получат современную и комфортную зону для отдыха в пешей доступности. Он добавил, что новая инфраструктура парка будет максимально гармонировать с природой.
"Территория парка "Филатов луг" с запада и юга вплотную граничит с относительно новыми жилыми кварталами. До благоустройства на территории парка не было ни одной спортивной площадки. Для удобства посетителей парка их обустроят недалеко от жилой застройки", – цитирует Бирюкова Агентство "Москва".
Заммэра подчеркнул, что сегодня каждый третий москвич регулярно занимается спортом, и добиться таких результатов удалось за счет развития в городе спортивной инфраструктуры.
Работы по благоустройству в парке стартовали в апреле, проект разработан с учетом пожеланий местных жителей. Эта территория является частью Ульяновского леcопарка.
В парке будет работать велопрокат, появятся указатели, навигационные стенды и новые фонари. Завершить работы по благоустройству парка планируется в этом году.
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