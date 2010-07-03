Двухкилометровая экотропа появится в парке "Филатов луг"

08:47
08:47
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Экологическую тропу начали обустраивать в столичном парке "Филатов луг" на территории поселения Московский в ТиНАО. Длина маршрута составит два километра, на ней организуют 16 зон отдыха площадью.
"Изюминкой станут разнообразные перголы. Их обустроят в стиле лесного полога, а некоторые элементы будут имитировать ветви деревьев. Здесь появятся угловые перголы с садовыми качелями и со встроенными лавочками, а также арочные перголы", – говорится на портале мэра и правительства.
Вдоль экотопы установят опоры освещения, а перголы выделят при помощи архитектурно-художественной подсветки. Завершить работы рассчитывают до конца 2019 года.
Работы по благоустройству в парке стартовали в апреле, проект разработан с учетом пожеланий местных жителей. Эта территория является частью Ульяновского леcопарка. Запланировано обустройство пяти спортивных зон с футбольными и волейбольными площадками, бегoвого маршрута. Кроме того, в парке будет работать велопрокат, появятся указатели, навигационные стенды и новые фонари.
Ранее сообщалось, что завершается реконструкция парка "Дубки" на севере Москвы. Из-за того, что на территории растут вековые деревья, от использования техники частично отказались. Однако на сроках это никак не сказывается. Обновленный парк москвичи смогут увидеть даже раньше времени.
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