На севере столицы установили скульптуры медведей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Двухметровые скульптуры медведей установили в столичных районах Северное и Южное Медведково. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Белая медведица появилась в сквере, который создается в рамках программы благоустройства. Рядом разместили новые скамейки со спинками, расставили урны. В течение ближайших дней рабочие установят элементы освещения и уложат асфальт. Открытие сквера запланировано на середину августа. Позднее высадят более 800 молодых деревьев и полутора тысяч саженцев кустарников.

Бурого медведя установили у ТЦ "Egomall" в Южном Медведкове. В скором времени в небольшом сквере также установят скамейки и урны. Здесь же организована детская площадка с игровым комплексом.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ранее сообщалось, что в пойме реки Яузы вдоль Заповедной улицы началось благоустройство трех новых детских площадок. Здесь уложат прорезиненное покрытие и установят новое оборудование. В этом же районе приведут в порядок и три старые игровые зоны. На одной поменяют только покрытие, а две другие полностью модернизируют. Самую большую детскую площадку благоустроят возле храма Покрова Пресвятой Богородицы.

В Южном Медведкове вдоль Яузы проложат экомаршрут, протяженность которого составит около 400 метров. Тропа соединит четыре смотровые площадки. Они будут расположены на холмах, откуда открывается живописный вид на берега рек Яузы и Чермянки. Самой большой станет восьмиугольная площадка, расположенная на высоте 10 метров. Также в парке перестроят сцену "Певческое поле". Там появится трехступенчатая терраса, по которой можно будет спуститься к реке.

