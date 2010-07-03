На севере столицы установили скульптуры медведей

18:13
18:13
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Двухметровые скульптуры медведей установили в столичных районах Северное и Южное Медведково. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Белая медведица появилась в сквере, который создается в рамках программы благоустройства. Рядом разместили новые скамейки со спинками, расставили урны. В течение ближайших дней рабочие установят элементы освещения и уложат асфальт. Открытие сквера запланировано на середину августа. Позднее высадят более 800 молодых деревьев и полутора тысяч саженцев кустарников.
Бурого медведя установили у ТЦ "Egomall" в Южном Медведкове. В скором времени в небольшом сквере также установят скамейки и урны. Здесь же организована детская площадка с игровым комплексом.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ранее сообщалось, что в пойме реки Яузы вдоль Заповедной улицы началось благоустройство трех новых детских площадок. Здесь уложат прорезиненное покрытие и установят новое оборудование. В этом же районе приведут в порядок и три старые игровые зоны. На одной поменяют только покрытие, а две другие полностью модернизируют. Самую большую детскую площадку благоустроят возле храма Покрова Пресвятой Богородицы.
В Южном Медведкове вдоль Яузы проложат экомаршрут, протяженность которого составит около 400 метров. Тропа соединит четыре смотровые площадки. Они будут расположены на холмах, откуда открывается живописный вид на берега рек Яузы и Чермянки. Самой большой станет восьмиугольная площадка, расположенная на высоте 10 метров. Также в парке перестроят сцену "Певческое поле". Там появится трехступенчатая терраса, по которой можно будет спуститься к реке.
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