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Москва 24

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01:13

Завершилось первое благоустройство дворов на деньги от платных парковок

город благоустройство общество

01:13

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Головинском районе столицы завершены первые работы по благоустройству на деньги от платных парковок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского паркинга.

"Работы были запланированы по четырем адресам: во дворах улицы Флотская, Онежская, Конаковского проезда, а также в 3-м Лихачевском переулке", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в нынешнем году на благоустройство дворовых территорий столицы было направлено около 4,5 миллиарда рублей. Все эти деньги были собраны с платных парковок.

"В Головинском районе обустроили современные детские площадки со специальным безопасным покрытием, а также разнообразными горками и качелями", – добавили в ведомстве.

Работы проводятся с учетом пожеланий жителей. За любой понравившийся проект можно проголосовать на портале "Активный гражданин".

Ранее с помощью этого сервиса москвичи выбрали программу Дня города. В голосовании приняли участие более 150 тысяч человек.

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город благоустройство общество

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