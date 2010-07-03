Спортивную и детскую площадки открыли в Северном Измайлове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном районе Северное Измайлово появились новые детская и спортивная площадки. Во время комплексного благоустройства во дворе по 16-й Парковой улице также отремонтировали дорогу и тротуары, разбили газоны и цветники, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам главы управы района Дмитрия Дятленко, по случаю ввода детской площадки в эксплуатацию сотрудники досугового центра "Юность" организовали детский праздник.

"В ближайшие дни мы запланировали ввести в эксплуатацию еще пять детских и спортивных площадок", – отметил он.

Ранее сообщалось, что монтаж одной из самых больших площадок с качелями в столице завершился в парке усадьбы Люблино. На круговой конструкции закреплены 28 качелей. Ее оформили в общей стилистике со всеми сооружениями парка. В облицовке использовали натуральный материал – декоративные панели из лиственницы.