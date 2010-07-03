В усадьбе Люблино построили одну из крупнейших в Москве площадок с качелями

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Монтаж одной из самых больших площадок с качелями в столице завершился в парке усадьбы Люблино. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На круговой конструкции закреплены 28 качелей. Ее оформили оформлена в общей стилистике со всеми сооружениями парка, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В облицовке использовали натуральный материал – декоративные панели из лиственницы.

В парке уже есть одна зона для отдыха с лавочками-клумбами и шестью качелями, шесть детских площадок и две большие спортивные. При благоустройстве вдоль набережной Люблинского пруда сделали 14 прогулочных мостиков. На них можно отдыхать, рыбачить, любоваться видами парка.

На берегу водоема появилась новая лодочная станция, готовы новый амфитеатр и танцевальная площадка. Территорию парка усадьбы также дополнительно озеленили.

В парке сделают павильон для бракосочетания, его отделку уже заканчивают. С просьбой создать в парке такое место обратились к городским властям жители столицы.

Открыть парк планируется в этом году. Общая площадь благоустройства превышает 36 гектаров. Бирюков отметил, что в 2019-м году благоустроят порядка 60 столичных парков по программе "Мой район".