Китайский деловой центр "Парк Хуамин" откроют в Москве до конца года

01:27
01:27
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Фото: stroi.mos.ru
Деловой центр "Парк Хуамин" со светящимися фасадами рядом со станцией метро "Ботанический сад" сдадут в эксплуатацию до конца года.
Как сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), фасады комплекса украсят динамические изображения, взятые из традиционных китайских гравюр.
Уточняется, что деловой центр общей площадью порядка 100 тысяч квадратных метров будет состоять из трех корпусов, объединенных общим стилобатом. Он расположится на улице Вильгельма Пика, владение 14.
"В 21-этажной части, которая является центром архитектурной композиции, разместятся офисы и кафе для сотрудников. В двух смежных зданиях – пятизвездочная гостиница и апарт-отель", – указывается в сообщении.
Также поясняется, что "функциональным ядром всего комплекса станет четырехэтажный стилобат, где разместится большой бизнес-центр, конференц-зал на тысячу человек, фитнес и рестораны".
Напротив входа в центр также обустроят парковый ансамбль, который украсят строения в китайском стиле и небольшие беседки для отдыха. Расписывать фасады домов будут приглашенные мастера из Китая.
Ранее сообщалось, что в парке уже сформированы искусственные холмы, установлены фигурные камни Тай Ху и Линби, которые были привезены из китайских месторождений в провинциях Аньхой и Шаньдун.
Кроме того, отмечалось, что в парке высадят растения из Пекина и Шанхая, всего – 430 деревьев и 1,69 тысячи кустарников.
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