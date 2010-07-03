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В Москве появится еще одна пешеходная улица. Об этом при осмотре основных работ по комплексному благоустройству улицы Школьной рассказал Сергей Собянин.

"Улица Школьная уникальная. Много лет ее пытались сделать пешеходной. <…> Важно не только саму улицу облагородить, благоустроить ее, а сделать так, чтобы там была жизнь. Нужно, чтобы первые этажи превратились в ресторанчики, кафе. Сделаем улицу, и я уверен, она заживет. Свой Арбат будет, нисколько не хуже", – сказал мэр столицы.

По его словам, комплексное благоустройство проходит и на других улицах Таганского района.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, улица Школьная длиной порядка 800 м соединяет улицу Добровольческую и Рогожский Вал.

В 1980 годах планировалось превратить улицу Школьную во второй "старый" Арбат, однако проект не был завершен.

"По сути, улица Школьная превратилась в улицу-парковку, что, конечно же, было нерациональным использованием этого уникального городского пространства, сохранившего неповторимый колорит деловой малоэтажной Москвы", – говорится в материалах.

Улицу замостили белой гранитной плиткой – при этом сохранились фрагменты брусчатки дореволюционных времен. На улице установили 145 стилизованных исторических фонарей. Провода были убраны под землю в специальную кабельную канализацию. Одновременно ведется капитальный ремонт фасадов 53 домов.

В проект благоустройства также вошли участки Большой и Малой Андроньевских улиц, которые пересекают Школьную, и сквер на пересечении улиц Сергия Радонежского и Рогожский Вал у входа на станцию метро "Площадь Ильича". Осенью на этой территории планируется высадить 30 деревьев, а весной следующего года – 119 кустарников.

На новой пешеходной улице будут организовывать различные городские мероприятия – сезонные ярмарки, концерты и фестивали.

Школьная улица, протяженность которой составляет меньше километра, появилась на территории бывшей Рогожской слободы в конце XVI – начале XVII веков, во времена правления Бориса Годунова. Тогда улица называлась Тележной, затем стала 1-й Рогожской, а современное название получила в 1923 году. Школьная улица в основном сохранила исторический облик, здесь расположены двух- и трехэтажные дома, которые в основном относятся к архитектуре так называемого послепожарного периода.

В центре Москвы есть несколько улиц, где сохранились участки исторического мощения. Прогуляться по мостовой можно на Пушечной улице, недалеко от здания Центрального детского магазина. В 2016 году при ее благоустройстве нашли старинную клинкерную мостовую конца XIX века.

Около станции метро "Баррикадная" восстановили около трех тысяч квадратных метров исторической брусчатки. Ею была покрыта проезжая часть на Баррикадной улице — от дома 2/1, строения 11 до пересечения с Большой Грузинской улицей, а также часть Кудринской площади возле высотки. Кроме того, участки исторической брусчатки есть на площади Тверская Застава, Сретенке, Петровке и Земляном Валу.

