В Митине с начала года отремонтировали более 160 подъездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В пресс-службе префектуры Северо-Западного административного округа Москвы сообщили, что с начала 2019 года в столичном районе Митино по программе "Мой район" завершили ремонт 163 подъездов. Об этом пишет Агентство "Москва".

Уточняется, что были покрашены стены, потолки и лестничные марши, также там восстановили напольные покрытия. Кроме того, привели в порядок электропроводку, а в случае необходимости заменили светильники и почтовые ящики.

Всего же в 2019 году в районе планируют отремонтировать 215 подъездов.

Ранее сообщалось, что в Митине в рамках программы "Мой район" провели капитальное благоустройство 15 дворов. В ходе работ были отремонтированы проезжая часть, пешеходные дорожки и тротуары, а также приведены в порядок газоны.