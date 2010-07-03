Капремонт 13 жилых домов проведут в Люблине

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В столичном районе Люблино планируют провести капитальный ремонт 13 жилых домов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управы района.

"На период 2019–2020 года в районе запланирован капитальный ремонт 13 жилых домов, шесть из которых в 2019 году", – говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого в рамках государственной программы "Жилище", подпрограммы "Текущий ремонт объектов жилого фонда" в районе специалисты привели в порядок 341 подъезд многоквартирных домов.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Красносельский проведут капитальный ремонт многоквартирного дома 1990-х годов. Комплексный ремонт предусматривает как внешние, так и внутренние работы.

Так, в подвале дома заменят входные двери и отремонтируют ступени лестниц. Фасады вымоют при помощи аппарата высокого давления и обработают антисептиком. Специалисты также обновят керамическую плитку цоколя, заново покрасят оконные откосы, ограждения лоджий и балконов.

