Здание 1929 года постройки отремонтируют в Красносельском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Красносельском районе проведут капитальный ремонт жилого дома 1929 года постройки. Проектную документацию согласовала Москомэкспертиза, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Кирпичное пятиэтажное здание находится в границах зоны охраны памятников истории и культуры, расположенных между Садовым кольцом и Камер-Коллежским валом.

Рабочим предстоит обновить входные группы в здание, восстановить и окрасить штукатурный слой на стенах в подъездах.

Покрытие пола на лестничных клетках, поручни, входные двери и старые деревянные окна заменят, металлические ограждения лестничных клеток зачистят и окрасят.

Также будут очищены стекла шахт приставных лифтов и керамическая плитка цоколя. Оконные отливы и кронштейны для флагштока заменят. Кровлю и чердак также ждет ремонт.

Обновят магистральные трубопроводы, стояки холодного и горячего водоснабжения, канализацию и отопление. Работы пройдут в рамках региональной программы капремонта.

Ранее сообщалось, что на Гоголевском бульваре проведут ремонт пятиэтажного кирпичного дома, построенного в 1900 году по индивидуальному проекту архитекторов Константина Теляковского и Валентина Дубовского.