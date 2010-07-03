Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:46

На ВДНХ отремонтируют здание архитектурного отдела 1960-х годов

город благоустройство

10:46

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Здание архитектурного отдела (павильон № 232) отремонтируют на ВДНХ, пишет портал мэра и правительства столицы.

Работы рассчитывают завершить до осени. Рабочие заменят кровлю, установят водосток и снегодержатели, а также решетки на слуховых окнах. Стены и цоколь оштукатурят специальным составом для повышения ударопрочности поверхности и закрепления цвета фасадов.

Также будут расширены дверные и тамбурные проемы. Для удобства установят сборный металлический пандус с поручнями. Рядом со зданием дополнительно разобьют газон на площади более тысячи квадратных метров.

На территории ВДНХ идет комплексная реконструкция. Там уже привели в порядок центральный вход и аллею. После 30-летнего перерыва для посетителей вновь заработал легендарный фонтан "Золотой колос", построенный в середине прошлого века.

Кроме того, на ВДНХ появились площадки для крупных форумов и павильон "Космос". После полной реконструкции территория ВДНХ будет делиться на семь тематических зон: центральную аллею с новыми музеями и выставочными пространствами в исторических павильонах, тематический парк аттракционов, ландшафтный парк площадью 87 гектаров, "Парк ремесел", "Парк знаний", обновленную зону как раз ЭКСПО и парк "Останкино".

Также сообщалось, что к 80-летию ВДНХ отреставрировали павильоны и знаменитые фонтаны. "Каменный цветок" и "Дружба народов". Над восстановлением декоративных элементов и исторических фасадов зданий трудятся десятки реставраторов.

Масштабная реконструкция на ВДНХ

Читайте также

город благоустройство

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика