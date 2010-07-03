На ВДНХ отремонтируют здание архитектурного отдела 1960-х годов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Здание архитектурного отдела (павильон № 232) отремонтируют на ВДНХ, пишет портал мэра и правительства столицы.

Работы рассчитывают завершить до осени. Рабочие заменят кровлю, установят водосток и снегодержатели, а также решетки на слуховых окнах. Стены и цоколь оштукатурят специальным составом для повышения ударопрочности поверхности и закрепления цвета фасадов.

Также будут расширены дверные и тамбурные проемы. Для удобства установят сборный металлический пандус с поручнями. Рядом со зданием дополнительно разобьют газон на площади более тысячи квадратных метров.

На территории ВДНХ идет комплексная реконструкция. Там уже привели в порядок центральный вход и аллею. После 30-летнего перерыва для посетителей вновь заработал легендарный фонтан "Золотой колос", построенный в середине прошлого века.

Кроме того, на ВДНХ появились площадки для крупных форумов и павильон "Космос". После полной реконструкции территория ВДНХ будет делиться на семь тематических зон: центральную аллею с новыми музеями и выставочными пространствами в исторических павильонах, тематический парк аттракционов, ландшафтный парк площадью 87 гектаров, "Парк ремесел", "Парк знаний", обновленную зону как раз ЭКСПО и парк "Останкино".

Также сообщалось, что к 80-летию ВДНХ отреставрировали павильоны и знаменитые фонтаны. "Каменный цветок" и "Дружба народов". Над восстановлением декоративных элементов и исторических фасадов зданий трудятся десятки реставраторов.