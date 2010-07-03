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Москва 24

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13:47

В центре Москвы отремонтируют многоквартирный дом 1995 года постройки

город благоустройство Мой район

13:47

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном районе Красносельский проведут капремонт многоквартирного дома 1990-х годов. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

Как уточнили в ведомстве Агентству "Москва", речь идет о доме № 10, корпусе 7А, на улице Верхней Красносельской. Это 17-этажное здание было построено по типовому проекту в 1995 году.

Комплексный ремонт предусматривает как внешние, так и внутренние работы. Так, в подвале дома заменят входные двери и отремонтируют ступени лестниц. Фасады вымоют при помощи аппарата высокого давления и обработают антисептиком. Специалисты также обновят керамическую плитку цоколя, заново покрасят оконные откосы, ограждения лоджий и балконов.

По данным Москомэкспертизы, окна в местах общего пользования заменят на двухкамерный стеклопакет в ПВХ-переплете. На кровле здания обновят покрытие
и смонтируют дополнительные надстройки. Установят новые входные двери. Нынешняя планировка помещений не изменится, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Замоскворечье отремонтируют дом XIX века, который сейчас занимает столичный главк Следственного комитета России. Как уточнил глава Москомэкспертизы Валерий Леонов, "будут выполнены отделочные и ремонтные работы, в том числе и полная внутренняя отделка помещений". В рамках капремонта специалисты утеплят цоколь и чердачные перекрытия, приведут в порядок лестницы и инженерные системы, установят новые двери.

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город благоустройство Мой район

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