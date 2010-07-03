В центре Москвы отремонтируют многоквартирный дом 1995 года постройки

В столичном районе Красносельский проведут капремонт многоквартирного дома 1990-х годов. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.
Как уточнили в ведомстве Агентству "Москва", речь идет о доме № 10, корпусе 7А, на улице Верхней Красносельской. Это 17-этажное здание было построено по типовому проекту в 1995 году.
Комплексный ремонт предусматривает как внешние, так и внутренние работы. Так, в подвале дома заменят входные двери и отремонтируют ступени лестниц. Фасады вымоют при помощи аппарата высокого давления и обработают антисептиком. Специалисты также обновят керамическую плитку цоколя, заново покрасят оконные откосы, ограждения лоджий и балконов.
По данным Москомэкспертизы, окна в местах общего пользования заменят на двухкамерный стеклопакет в ПВХ-переплете. На кровле здания обновят покрытие и смонтируют дополнительные надстройки. Установят новые входные двери. Нынешняя планировка помещений не изменится, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Замоскворечье отремонтируют дом XIX века, который сейчас занимает столичный главк Следственного комитета России. Как уточнил глава Москомэкспертизы Валерий Леонов, "будут выполнены отделочные и ремонтные работы, в том числе и полная внутренняя отделка помещений". В рамках капремонта специалисты утеплят цоколь и чердачные перекрытия, приведут в порядок лестницы и инженерные системы, установят новые двери.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.