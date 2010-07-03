В детской больнице имени Башляевой сделали капремонт и открыли новые отделения

Сергей Собянин сообщил, что в детской городской клинической больнице имени Башляевой сделали капитальный ремонт и открыли новые отделения.
"К 35-летию детской горбольницы имени Башляевой сделали капремонт и открыли отделения нейрохирургии, патологии новорожденных и недоношенных детей", – написал Собянин в Twitter.
Мэр отметил, что теперь медучреждение сможет принимать в два раза больше детей. Кроме того, мамы могут лежать вместе с детьми в комфортных палатах.
Ранее глава столичного Депздрава Алексей Хрипун сообщил, что эта клиника − одна из крупнейших в городе, где врачи одновременно могут принимать около тысячи маленьких пациентов. Более того, после капремонта "хирургические возможности клиники увеличатся на 20%", отметил руководитель департамента. По его словам, уже в этом году в обновленном нейрохирургическом отделении можно будет прооперировать свыше 200 детей.
Каждый год специалисты клиники проводят консультации, оказывают диагностическую и лечебную помощь 145 тысячам юных пациентов, а также выполняют более 11 тысяч операций.
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