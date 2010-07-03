Отделение нейрохирургии открыли после капремонта в детской больнице им. Башляевой

Отделение нейрохирургии открылось после капремонта в детской городской клинической больнице имени Башляевой. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Как напомнил глава ведомства Алексей Хрипун, эта клиника − одна из крупнейших в городе, где врачи одновременно могут принимать около тысячи маленьких пациентов. Более того, после капремонта "хирургические возможности клиники увеличатся на 20%", отметил руководитель департамента. По его словам, уже в этом году в обновленном нейрохирургическом отделении можно будет прооперировать свыше 200 детей.
По данным пресс-службы, отделение нейрохирургии оснастили самой современной медитехникой, в том числе аппаратами МРТ, КТ, УЗИ, а также нейрохирургическими микроскопами и эндоскопическим оборудованием. Кроме того, нейрохирургическая навигационная установка позволяет врачам проводить высокоточные операции "на отдельном участке головного мозга, не травмируя другие структуры", пояснили в Депздраве.
ДГКБ имени Башляевой может одновременно принять до 980 детей. Каждый год специалисты клиники проводят консультации, оказывают диагностическую и лечебную помощь 145 тысячам юных пациентов, а также выполняют более 11 тысяч операций.
Ранее сообщалось, что за девять лет в Москве построили и реконструировали свыше 100 медучреждений, включая больницы, поликлиники, станции скорой помощи и роддома. Кроме того, в ближайшие годы при крупнейших столичных клиниках планируют построить еще шесть комплексов для оказания экстренной медицинской помощи. Такие отделения появятся в городских клинических больницах имени Вересаева, Буянова и Филатова, а также в НИИ имени Склифосовского и клинических больницах имени Боткина и Жадкевича.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.