Отделение нейрохирургии открыли после капремонта в детской больнице им. Башляевой

Отделение нейрохирургии открылось после капремонта в детской городской клинической больнице имени Башляевой. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Как напомнил глава ведомства Алексей Хрипун, эта клиника − одна из крупнейших в городе, где врачи одновременно могут принимать около тысячи маленьких пациентов. Более того, после капремонта "хирургические возможности клиники увеличатся на 20%", отметил руководитель департамента. По его словам, уже в этом году в обновленном нейрохирургическом отделении можно будет прооперировать свыше 200 детей.

По данным пресс-службы, отделение нейрохирургии оснастили самой современной медитехникой, в том числе аппаратами МРТ, КТ, УЗИ, а также нейрохирургическими микроскопами и эндоскопическим оборудованием. Кроме того, нейрохирургическая навигационная установка позволяет врачам проводить высокоточные операции "на отдельном участке головного мозга, не травмируя другие структуры", пояснили в Депздраве.

ДГКБ имени Башляевой может одновременно принять до 980 детей. Каждый год специалисты клиники проводят консультации, оказывают диагностическую и лечебную помощь 145 тысячам юных пациентов, а также выполняют более 11 тысяч операций.

Ранее сообщалось, что за девять лет в Москве построили и реконструировали свыше 100 медучреждений, включая больницы, поликлиники, станции скорой помощи и роддома. Кроме того, в ближайшие годы при крупнейших столичных клиниках планируют построить еще шесть комплексов для оказания экстренной медицинской помощи. Такие отделения появятся в городских клинических больницах имени Вересаева, Буянова и Филатова, а также в НИИ имени Склифосовского и клинических больницах имени Боткина и Жадкевича.