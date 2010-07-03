Инфекционную клиническую больницу № 1 реконструируют

Фото: Департамент здравоохранения Москвы

Инфекционную клиническую больницу № 1 на Волоколамском шоссе реконструируют. Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы внесла Градостроительно-земельная комиссия.

На месте старых зданий больницы после их сноса построят новые лечебные корпуса. В стационаре разместят 546 боксов мельцеровского типа с надежной изоляцией инфекционных больных.

Предусмотрены отделение ЛОР на 17 боксов с собственной мини-операционной, 60 боксов для беременных женщин, отделение реанимации и интенсивной терапии на 25 боксов, в том числе 5 боксов для новорожденных, родовой блок на 4 бокса и отделение диализа.

В новых корпусах появится собственная диагностическая служба, где будут проводить КТ, МРТ, рентген, эндоскопические исследования, УЗИ и функциональную диагностику. Также там появится лаборатория.

В Москве за девять лет построили и реконструировали 110 медицинских учреждений, включая больницы, поликлиники, станции скорой помощи и роддома. При крупнейших столичных клиниках планируют построить еще шесть комплексов для оказания экстренной медицинской помощи.

В марте Сергей Собянин осмотрел ход работ по капитальному ремонту Боткинской больницы. Мэр отметил, что обновленная Боткинская больница станет одной из самых современных клиник в Европе.