Инфекционную клиническую больницу № 1 реконструируют

Инфекционную клиническую больницу № 1 на Волоколамском шоссе реконструируют. Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы внесла Градостроительно-земельная комиссия.
На месте старых зданий больницы после их сноса построят новые лечебные корпуса. В стационаре разместят 546 боксов мельцеровского типа с надежной изоляцией инфекционных больных.
Предусмотрены отделение ЛОР на 17 боксов с собственной мини-операционной, 60 боксов для беременных женщин, отделение реанимации и интенсивной терапии на 25 боксов, в том числе 5 боксов для новорожденных, родовой блок на 4 бокса и отделение диализа.
В новых корпусах появится собственная диагностическая служба, где будут проводить КТ, МРТ, рентген, эндоскопические исследования, УЗИ и функциональную диагностику. Также там появится лаборатория.
В Москве за девять лет построили и реконструировали 110 медицинских учреждений, включая больницы, поликлиники, станции скорой помощи и роддома. При крупнейших столичных клиниках планируют построить еще шесть комплексов для оказания экстренной медицинской помощи.
В марте Сергей Собянин осмотрел ход работ по капитальному ремонту Боткинской больницы. Мэр отметил, что обновленная Боткинская больница станет одной из самых современных клиник в Европе.
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