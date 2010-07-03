Жилой дом 1908 года в Филипповском переулке отремонтируют

16:33
16:33
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Капитальный ремонт многоквартирного дома 1908 года постройки проведут в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.
"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: "Капитальный ремонт многоквартирного дома" по адресу: Филипповский переулок, дом № 16, район Арбат, Центральный административный округ Москвы. Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта бывшего доходного дома, построенного 111 лет назад и расположенного на территории объекта культурного наследия – культурный слой "Земляного города", – сказано в сообщении.
Проектные решения предусматривают комплексный ремонт, обновление покрытий цоколя и фасадов, ремонт оконных и дверных откосов, восстановление карнизов и межэтажных поясов.
Также запланирована замена оконных блоков, входных дверей, расчистка и окраска рам, демонтаж старой и устройство новой системы наружного водостока.
Будет отремонтировано крыльцо входной группы с устройством решеток для очистки обуви, заменено существующее покрытие полов на первом этаже, обновление стен подъездов и ограждений лестничных клеток.
При ремонте полностью заменят систему отопления по существующей схеме и обновят трубопроводы водоснабжения и водоотведения.
Ранее стало известно, что в Арбат отремонтируют многоквартирный дом, который был построен в 1928 году по индивидуальному проекту.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: