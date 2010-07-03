Дом 1928 года постройки на улице Новый Арбат отремонтируют

Фото: stroi.mos.ru

В столичном районе Арбат отремонтируют многоквартирный дом, который был построен в 1928 году по индивидуальному проекту. Здание расположено по адресу: улица Новый Арбат, дом 25, сообщает пресс-служба комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

Уточняется, что Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта пятиэтажного дома. Специалисты покрасят фасады, цоколь, карнизы и окна. Также в здании заменят двери в подъезды, таблички над входом. Кроме того, планируется замена магистральных трубопроводов и стояков систем хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения, обновление системы канализации.

Предполагается, что существующая планировка жилых помещений сохранится.

Ранее сообщалось, что на улице Остоженке и в прилегающих переулках начался ремонт фасадов зданий в рамках программы комплексного благоустройства. Планируется обновить фасады 22 домов. Работы ведутся по четырем адресам – это жилые дома в Кропоткинском и Еропкинском переулках, одно нежилое здание на Остоженке.

Здания покрасят фасадной краской, устойчивой к солнечному свету и неблагоприятным погодным условиям. Цвет подбирается в соответствии с колористическим паспортом дома и цветовой гаммой соседних зданий. Строительные леса огородили специальной сеткой.

