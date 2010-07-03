Главный дом усадьбы Салтыковых в центре столицы отреставрируют

17:01
17:01
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Главный дом городской усадьбы Салтыковых на улице Мясницкой планируют отреставрировать. Мосгорнаследие выдало задание на разработку проекта.
"Он является выявленным объектом культурного наследия и находится по адресу: улица Мясницкая, дом 13, строение 4. Главный дом относится к ансамблю доходного владения XVIII – начала XX веков", – говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.
Памятник на улице Мясницкой, по словам руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, возвели в качестве главного усадебного дома на основе более древних палат в начале XIX века.
"В 1860-х годах усадебный комплекс трансформировался в доходный, а в главном доме разместилась знаменитая гостиница "Рояль", где в свое время останавливались химик Дмитрий Менделеев и писатель Владимир Гиляровский", – приводятся в сообщении слова Емельянова.
Глава Мосгорнаследия отметил, что для разработки необходимых документов проведут историко-архивные и библиографические исследования. Кроме того, специалисты изучат инженерно-технические особенности здания.
Ранее сообщалось, что Мосгорнаследие выдало задание на разработку проекта реставрации особняка купца Мельникова в Волковом переулке – здание находится в неудовлетворительном состоянии. Все этапы будущих работ будут контролировать.
Предстоит провести научно-исследовательские и изыскательские мероприятия, описать будущие архитектурные и конструктивные решения, а также изучить архивы и инженерно-технические особенности строения.
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