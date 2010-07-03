Особняк купца Мельникова в Москве отреставрируют

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Как сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы, ведомство выдало задание на разработку проекта реставрации особняка купца Мельникова в Волковом переулке – здание находится в неудовлетворительном состоянии.

"Особняк Мельникова стал одной из первых самостоятельных построек выдающегося архитектора Владимира Адамовича. В последние годы здание не использовалось и пришло в запустение. Весной этого года наконец удалось найти нового собственника, который активно взялся за сохранение объекта", – отметил руководитель департамента Алексей Емельянов.

Он добавил, что Мосгорнаследие будет контролировать все этапы будущих работ. Предстоит провести научно-исследовательские и изыскательские мероприятия, описать будущие архитектурные и конструктивные решения, а также изучить архивы и инженерно-технические особенности строения. При этом проект должен содержать перечень мер по обеспечению пожарной безопасности.

Отдельное внимание, по словам Емельянова, уделят деревянному уличному фонарю, который был утерян несколько лет назад. Его воссоздадут по чертежам и фотографиям.

Здание было построено в 1904 году в стиле модерн и является объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее сообщалось, что в Москве началась реставрация звезды со шпиля исторического здания Северного речного вокзала. Звезда была изготовлена в 1935 году на заводе имени Вячеслава Молотова. Каркас элемента выполнен из нержавеющей стали с соединением точечной сваркой. Здание самого Северного речного вокзала является объектом культурного наследия регионального значения.