В доме Грибоедова остановлены незаконные работы

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В доме Грибоедова на Новинском бульваре был остановлен несогласованный ремонт фасадов, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культурного наследия.

Уточняется, что речь идет о ремонте отмостки и цоколя, отделке синтетическими материалами, оштукатуривании и окрашивании. Возбуждено дело об административном правонарушении. Вместе с тем правообладателю было выдано предписание о проведении законных работ.

Представители ведомства отметили, что здание находится в статусе объекта культурного наследия федерального значения. Грибоедовы поселились в нем в начале 19 века, получив его в наследство от прокурорши Анны Волынской. В 1812 году и в начале 70-х годов 20 века дом серьезно пострадал от пожаров, однако был восстановлен силами реставраторов.