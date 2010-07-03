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12:41

Госдума ужесточила наказание за подделку паспорта

власть политика

12:41

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Фото: Агентство "Москва"

Госдума приняла в третьем чтении пакет законов об ужесточении наказания за подделку паспорта. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В первом пакете документов говорится об увеличении сроков ограничения или лишения свободы за подделку паспорта гражданина или удостоверения личности "в целях использования либо сбыта таких документов" с двух до трех лет.

Также устанавливается наказание для тех, кто приобретает, хранит или использует поддельные паспорта, удостоверения, печати, штампы и бланки. За это предусмотрено ограничение или лишение свободы, либо принудительные работы на срок до одного года.

Еще один документ усиливает административную ответственность за нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения печатей, бланков и прочих носителей национального герба. Штрафы в таких случаях выросли с одной до трех тысяч рублей. А тем, кто повторно нарушит закон, придется заплатить от трех до пяти тысяч рублей.

Ужесточается и наказание за представление заведомо ложных сведений для получения общероссийского и заграничного паспортов. В таких случаях граждан заставят заплатить до пяти тысяч рублей, а должностных лиц – до 10 тысяч рублей.

По данным МВД, в 2017 году было выявлено более 10 тысяч фактов предоставления подложных документов, на июнь 2018 года — уже почти 19 тысяч.

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власть политика

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