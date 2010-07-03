Госдума приняла закон о социальном предпринимательстве

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Госдума на заседании 11 июля приняла закон о социальном предпринимательстве.

Согласно документу, социальным считается предпринимательство, направленное на пользу обществу и на решение социальных проблем россиян. Исключения – предпринимательская деятельность по производству или реализации подакцизных товаров, а также по добыче или продаже полезных ископаемых, кроме общераспространенных.

Закон устанавливает критерии для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которые могут рассчитывать на поддержку со стороны госвласти и органов местного самоуправления. К таким предприятиям относятся субъекты МСП, которые обеспечивает рабочими местами инвалидов, многодетных родителей, пенсионеров, а также одиноких родителей с несовершеннолетними детьми, выпускников детских домов до 23 лет. При этом, уточняет Агентство "Москва" средняя численность таких сотрудников в организации должно составлять не менее 50%, а доля их заработной платы в фонде оплаты труда – не менее 25%.

Ранее в Госдуме предложили изменить формулировку "выход на пенсию по старости". Депутат Ярослав Нилов назвал существующую формулировку некорректной по отношению к женщинам, которых она "старит". По мнению парламентария, лучше говорить о "выходе на пенсию по возрасту".