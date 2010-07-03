Госдума упростила правила подтверждения инвалидности

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Госдума приняла в третьем чтении закон, который упрощает правила подтверждения инвалидности и получение соцподдержки людьми с ограниченными возможностями.

Согласно документу, передает Агентство "Москва", им больше не потребуется подтверждать свой статус "бумажной" справкой, так как госорганы и органы местного самоуправления смогут запрашивать необходимые сведения в электронном федеральном реестре инвалидов.

Как ранее отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, "законопроект касается более 11 миллионов россиян с ограниченными возможностями". По его словам Володина, новый закон, например, позволит людям с инвалидностью беспрепятственно пользоваться своим правом на бесплатную парковку в разных регионах страны.

Сейчас инвалиды не могут оставить машину на предназначенной для них парковке за пределами своего региона, если в реестре другого субъекта РФ нет сведений об их автомобиле. Однако в новом документе прописано, что региональные и муниципальные власти будут сами запрашивать и получать эти данные. Таким образом, с лета 2020 года для инвалидов "отпадет необходимость получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку и угроза штрафа за неоплату по незнанию", пообещал председатель нижней палаты парламента.

В апреле 2018 года в РФ был расширен перечень заболеваний, которые дают право получения инвалидности. Впервые в список попали все хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна. Туда также включили глухоту, цирроз печени, слепоту и детский церебральный паралич. Еще для ряда заболеваний процедура получения инвалидности значительно упростилась. Речь идет о сколиозе, различных пороках челюстно-лицевой области, аутизме, сахарном диабете.