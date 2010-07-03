Инвалидов освободят от предоставления справок для получения льгот

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Инвалидов освободят от необходимости предоставлять бумажные справки о состоянии здоровья для получения льгот. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Депутаты нижней палаты парламента одобрили во втором чтении законопроект, который упрощает получение мер соцподдержки и госуслуг людьми с инвалидностью. Согласно документу, им больше не потребуется подтверждать свой статус "бумажной" справкой, так как госорганы и органы местного самоуправления смогут запрашивать необходимые сведения в электронном федеральном реестре инвалидов.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, "законопроект касается более 11 миллионов россиян с ограниченными возможностями". "Законопроектом предусматривается, что сведения из бюро медико-социальной экспертизы будут запрашиваться уполномоченными органами из федерального реестра инвалидов в электронном виде", – рассказал он.

По словам Володина, ко второму чтению депутаты внесли поправку, которая позволит людям с инвалидностью беспрепятственно пользоваться своим правом на бесплатную парковку в разных регионах страны.

Как пояснил спикер ГД, сейчас инвалиды не могут оставить машину на предназначенной для них парковке за пределами своего региона, если в реестре другого субъекта РФ нет сведений об их автомобиле. По новому законопроекту региональные и муниципальные власти будут сами сверяться с данными федерального реестра. Таким образом, с лета 2020 года для инвалидов "отпадет необходимость получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку и угроза штрафа за неоплату по незнанию", пообещал председатель нижней палаты парламента.

В начале июня в Госдуму внесли законопроект о повышении выплат по уходу за инвалидами I группы. Согласно документу, размер таких выплат предлагают увеличить с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей. Как пояснили авторы инициативы, их будут получать те люди, которые были вынуждены уйти с работы, чтобы заботиться о ближнем.

В апреле 2018 года в РФ был расширен перечень заболеваний, которые дают право получения инвалидности. Впервые в список попали все хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна. Туда также включили глухоту, цирроз печени, слепоту и детский церебральный паралич. Еще для ряда заболеваний процедура получения инвалидности значительно упростилась. Речь идет о сколиозе, различных пороках челюстно-лицевой области, аутизме, сахарном диабете.