В Госдуме оценили законопроект о повышении выплат по уходу за инвалидами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Напсо прокомментировал законопроект о повышении выплат по уходу за инвалидами.
"Ежемесячные социальные выплаты, которые существуют на данный момент, конечно, малы. Увеличив их, мы улучшим благосостояние социально значимого слоя населения, это будет большое подспорье", – цитирует слова Напсо RT.
Накануне в Госдуму был внесен законопроект, в котором говорилось о повышении выплат по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей. Авторы документа пояснили, что выплаты будут производиться тем людям, которые были вынуждены уволиться с работы, чтобы заботиться о ближнем.
В апреле 2018 года в РФ был расширен перечень заболеваний, которые дают право получения инвалидности. Впервые в список попали все хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна. Туда также включили глухоту, цирроз печени, слепоту и детский церебральный паралич. Еще для ряда заболеваний процедура получения инвалидности значительно упростилась — речь идет о сколиозе, различных пороках челюстно-лицевой области, аутизме, сахарном диабете и других.
В России инвалидам оказывается материальная и социально-медицинская поддержка. Они могут рассчитывать на транспортные льготы, помощь в улучшении жилищных условий. Решение о признании инвалидом принимается по результатам медико-социальной экспертизы.
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