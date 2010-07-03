Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать инвалидов и пожилых

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить административную ответственность за отказ обслуживать инвалидов, пожилых, несовершеннолетних и установить штрафы за такое нарушение в размере до 100 тысяч рублей.
"Законопроект подготовлен в соответствии с поручением Владимира Путина. Недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребенком с особенностями развития не пустили в публичное место только потому, что они "не нравятся" охраннику магазина или не соответствуют "имиджу" ресторана. К сожалению, такие случаи нередки – ежегодно Роспотребнадзор получает более 20 тысяч жалоб от людей, которые столкнулись с подобным отношением", – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает Агентство "Москва".
Для тех, кто дискриминирует социально незащищенных граждан, будут установлены штрафы от 15 до 30 тысяч рублей (для должностных лиц) и от 50 до 100 тысяч (для юридических лиц).
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