Законопроект о наказании за непропуск скорой помощи принят во втором чтении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Госдума приняла во втором чтении законопроект о наказании за воспрепятствование оказанию медпомощи, сообщает Агентство "Москва".

Предлагается усилить административную ответственность за непредоставление преимущества на дорогах скорой помощи. Штраф может составить от трех до пяти тысяч рублей, возможно также лишение прав на срок от трех месяцев до одного года.

Сейчас за такое правонарушение предусмотрен штраф в 500 рублей или лишение прав на один–три месяца.

Во втором чтении также принят проект о защите жизни и здоровья медиков. Он ужесточает уголовную ответственность за легкий и тяжкий вред им, а также за угрозы убийством.

Глава Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков предлагал приравнять врачей к полиции и обеспечить "тревожной кнопкой".

Он пояснил, что за нападение на полицейского предусмотрена уголовная ответственность, а у сотрудников экстренных служб нет дополнительной юридической защиты.

Президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль считает, что законопроект об ужесточении наказания за нападение на врачей скорой помощи не защищает медработников. По его словам, поправки предусматривают наказание нарушителя, только если врачу помешают оказать медпомощь и для пациента в этом случае наступят последствия в виде тяжелого вреда здоровью либо смерть.

Альтернативный вариант поправок подготовили в Национальной медицинской палате. Они включают штраф до 200 тысяч рублей либо принудительные работы до пяти лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы до пяти лет за неопасное для жизни или здоровья насилие в отношении медработника при выполнении им профессиональных обязанностей или угрозу насилием.