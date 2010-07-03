Врачей предложили приравнять к полиции и обеспечить "тревожной кнопкой". Об этом заявил глава Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Он пояснил, что за нападение на сотрудника полиции предусмотрена уголовная ответственность, при этом сотрудники экстренных служб не имеют дополнительной юридической защиты.
"Нужно защитить всех сотрудников экипажа, который спасает людей, приравнять их к сотрудникам полиции. Все машины нужно также обеспечить "тревожной кнопкой", а не раздать врачам и пожарным оружие, как иногда советуют", – цитирует ИА "НСН" слова Цветкова.
Летом 2017 года депутаты Госдумы приняли в первом чтении два законопроекта по защите прав медицинских работников. В первом документе предлагается ввести новую статью в УК РФ – "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи".
Она предполагает наказание за воспрепятствование медработнику оказания медицинской помощи путем удержания, угроз, а также создания препятствий по доступу к больному, если это повлечет по неосторожности вред средней тяжести его здоровью. Наказание варьируется от штрафа в 40 тысяч рублей до ареста на четыре месяца.
Другим законопроектом совершенствуются меры ответственности за непредоставление преимущества в движении машинам скорой помощи.
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